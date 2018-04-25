ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге эвакуируют

В Екатеринбурге из торгового центра "Гринвич" эвакуируют людей. В соцсетях очевидцы пишут, что работает система оповещения, которая сообщает о задымлении ТРЦ.

"Сотрудников и посетителей попросили покинуть помещение. Автомобили с парковки выпускают, не спрашивая талончиков", - отмечает один из очевидцев.

Напомним, что в связи с трагедией в кемеровском кинотеатре "Зимняя вишня", где, по официальным данным погибло 60 человек, особое внимание уделяется пожарной безопасности в торговых центрах.

Ранее заместитель начальника главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов по итогам проверок ТЦ заявил, что направлены три исковых заявления об устранении нарушений, с требованием о временном приостановлении деятельности - в "Гринвич", "Пассаж" и "Алатырь". Представитель ТЦ "Гринвич" и "Пассаж" тогда заявил, что вероятность закрытия объектов нулевая, а недочеты будут устранены в кратчайшие сроки.