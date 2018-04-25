В Прикамье ввод жилья вырос на 86,6% по сравнению с прошлым годом

За январь март текущего года в Пермском крае было сдано в эксплуатацию 1810 квартир общей площадью 157,2 тыс. кв. м, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным Пермьстата, рост ввода жилья составил 86,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Индивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных средств построены жилые дома общей площадью 94,8 тыс. кв. м, что в 2,2 раза больше, по сравнению с январем-мартом 2017 г.

Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек, встроенных помещений) и без индивидуальных жилых домов, построенных населением, в январе-марте 2018 г. составила 42 тыс. 455 руб.