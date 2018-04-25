В Тюмени эвакуировали аэропорт "Рощино"

Из здания тюменского аэропорта "Рощино" эвакуировали пассажиров и персонал, передает корреспондент Накануне.RU.

"Эвакуация была учебной, все прошло в штатном режиме", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэрогавани.

На вылеты или прибытия рейсов учения никак не повлияли.