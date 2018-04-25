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В Красногорске пройдет Всероссийская выставка социальных предпринимателей
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Всероссийский слет социальных предпринимателей: производство и сбыт (2018) | Фото: слет социальных предпринимателей

Более 40 бизнесменов и организаций со всей России смогут бесплатно презентовать свою продукцию на первой Всероссийской выставке социальных предпринимателей в Красногорске, которая пройдет 16 мая в Красногорске, передает корреспондент Накануне.RU.

Выставка пройдет в рамках "Слета социальных предпринимателей". На мероприятии участники покажут свою продукцию на выставочных стендах и смогут найти новых клиентов среди крупного бизнеса. Кроме того, в течение Слета пройдет различные "бизнес-треки" и мастер-классы, на которых эксперты поделятся опытом по продажам и не только: как продавать в офлайне и в интернете, добиваться лояльности клиентов, получать поддержку от государственных структур.

Всероссийский слет социальных предпринимателей: производство и сбыт(2018)|Фото: слет социальных предпринимателей

Как отмечают организаторы, участники выставки выполняют важные социально-экономические функции, поэтому поддержка таких предпринимателей – одна из важных целей Слета и выставки.

"Это первое мероприятие в России такого масштаба, когда социальные предприниматели со всей России представят широкой публике свою продукцию. Занимаясь производством, они выполняют важные социальные задачи – трудоустраивают инвалидов, возрождают традиции, производят экологическую продукцию, а также выполняют важную государственную задачу по импортозамещению", - рассказала директор Фонда "Наше будущее" Наталия Зверева.

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25.04.2018 13:45 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:45 Екб


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В Красногорске пройдет Всероссийская выставка социальных предпринимателей
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