ГЛОНАСС перестал работать везде, кроме России

В течение нескольких дней два космических аппарата российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС вышли из строя, сообщают источники.

По информации "Интерфакса", сигнал от ГЛОНАСС-М №734 перестал приходить 19 апреля, позднее была потеряна связь и с ГЛОНАСС-М № 723.

В настоящее время на орбите продолжают действовать 22 спутника ГЛОНАСС-М. Для покрытия всего мира необходимо 24 работающих космических аппарата, таким образом, после потери сигнала с двух спутников система не работает. Территорию России охватывает сигнал 18 спутников, поэтому в РФ сбоев не произошло.

Согласно данным агентства, ГЛОНАСС-М № 734 в июне будет заменен на ГЛОНАСС-М № 756, который в настоящее время находится в наземном резерве.

Ранее сообщалось, что в Китае продолжают наращивать группировку спутников глобальной системы навигации "Бэйдоу" – аналога отечественного ГЛОНАСС и американского GPS.