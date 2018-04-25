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25.04.2018
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Армения "допротестуется" – потеряет Карабах? После того, как в Армении возобновились протесты, а к столице присоединился и пригород –  появилась информация, что в зоне, прилегающей к Нагорному Карабаху, началась военная активность Азербайджана. Давний противник начал стягивать танки к линии со спорной территорией.
23.04.2018
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25.04.2018
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Новости
25.04.2018 14:16 Мск (16:16 Екб)
общество | Сибирский ФО
Пять тысяч за цитату Ленина: новосибирского активиста оштрафовали после пикета 22 апреля
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суд, молоток (2017) | Фото: kurer-sreda.ru

В Новосибирске состоялся суд над организатором пикета ко дню рождения Владимира Ленина.
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Как рассказал Накануне.RU сам Алексей Денисюк, судья Центрального районного суда Новосибирска признала его виновным, но снизила размер штрафа с 20 до 5 тыс. руб., переквалифицировав правонарушение с части 2 ст. 20.2 КоАП на часть 1 той же статьи с учётом смягчающих обстоятельств. Обжаловать решение активист не намерен. Самое главное, считает он, - "в том, что провели мероприятия и по Кирову, и по Ленину и не стали кланяться перед градоначальником".

Отметим, что активиста оштрафовали за цитату Ленина о революции.

Встречную жалобу Алексея Денисюка на мэра города Анатолия Локтя полиция намерена передать в прокуратуру.

"Если прокуратура откажет в возбуждении административного дела, я опротестую отказ в суде и доведу дело до Верховного суда РФ. Оставлять без ответа незаконные действия Локтя нельзя", - заявил активист.

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25.04.2018 14:16 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:16 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.04.2018 16:14 Мск
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Ранее 18.04.2018 20:58 Мск
Выдвигающийся в губернаторы "красный" мэр Новосибирска не разрешил пикет ко дню рождения Ленина








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Пять тысяч за цитату Ленина: новосибирского активиста оштрафовали после пикета 22 апреля
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