Пять тысяч за цитату Ленина: новосибирского активиста оштрафовали после пикета 22 апреля

В Новосибирске состоялся суд над организатором пикета ко дню рождения Владимира Ленина.

Как рассказал Накануне.RU сам Алексей Денисюк, судья Центрального районного суда Новосибирска признала его виновным, но снизила размер штрафа с 20 до 5 тыс. руб., переквалифицировав правонарушение с части 2 ст. 20.2 КоАП на часть 1 той же статьи с учётом смягчающих обстоятельств. Обжаловать решение активист не намерен. Самое главное, считает он, - "в том, что провели мероприятия и по Кирову, и по Ленину и не стали кланяться перед градоначальником".

Отметим, что активиста оштрафовали за цитату Ленина о революции.

Встречную жалобу Алексея Денисюка на мэра города Анатолия Локтя полиция намерена передать в прокуратуру.

"Если прокуратура откажет в возбуждении административного дела, я опротестую отказ в суде и доведу дело до Верховного суда РФ. Оставлять без ответа незаконные действия Локтя нельзя", - заявил активист.