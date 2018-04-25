В екатеринбургском аэропорту Кольцово вводится запрет на перевозку любого оружия

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в ближайшее время будет введен временный запрет на перевозку любого оружия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, с 25 мая по 25 июля 2018 года вводятся ограничения на провоз гражданского и служебного оружия и патронов к нему на рейсах, следующих в, из и через аэропорт Екатеринбурга. Запрет установлен в соответствии с указом президента России и вводится в аэропортах всех городов, где пройдут игры чемпионата мира по футболу-2018.

"Администрация аэропорта призывает пассажиров, вылетающих по данным направлениям, обратить особое внимание на указанную информацию и не планировать перевозку оружия и патронов к нему до 25 июля 2018 года включительно", - добавили в пресс-службе Кольцово.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет этим летом в следующих городах: Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Сочи и Москва.