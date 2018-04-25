Сборная России встретится с командой США в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею

В четвертьфинальном матче юниорского чемпионата мира по хоккею сборная России встретится со сборной США, сообщили Накануне.RU в оргкомитете.

Вчера завершились матчи группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею. Сборная России по итогам серии послематчевых буллитов обыграла сборную Словакии со счетом 6:5. Теперь ей предстоит игра с командой США, которая пройдет в Челябинске 26 апреля.

В четвертьфинальном матче Финляндия сыграет с Беларусью, Канада с Чехией, а Швеция со Словакией.

Также 26 апреля в Магнитогорске пройдет матч за право остаться в высшем дивизионе между Швейцарией и Францией.