"На всем протяжении Северного морского пути должна быть устойчивая связь": глава Ямала оценил итоги Госкомиссии по развитию Арктики

Министерство связи и массовых коммуникаций планирует запустить пять космических аппаратов до 2022 г., чтобы использовать космическую спутниковую группировку для снабжения связью Арктической зоны РФ. Такая информация прозвучала на заседании Государственной комиссии по развитию Арктики. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин назвал вопрос развития услуг связи крайне актуальным для региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Министр связи Николай Никифоров рассказал, что объем финансирования программы покрытия всей Арктики связью оценивается примерно в 62 млрд руб., из которых 58 млрд руб. надо привлечь в качестве субсидий из бюджета.

Вопрос развития услуг связи является крайне актуальным для Ямала, подчеркнул губернатор Дмитрий Кобылкин.

"Наши трудности связаны с активной навигацией, которая ведется в акватории Обской губы на выходе в Карское море и Северный Ледовитый океан. Я имею в виду порт Сабетта. Те решения, которые были приняты в ходе Госкомиссии, очень важны для нас. На всем протяжении Северного морского пути должна быть устойчивая связь", - отметил глава региона, комментируя итоги заседания Госкомиссии, которое прошло 24 апреля в Москве.

На заседании обсудили также реализацию мероприятий государственной программы по социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ, развитие пограничной инфраструктуры в Арктике и ее техническое переоснащение.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что законопроект о наделении госкорпорации "Росатом" дополнительными полномочиями, необходимыми для комплексного развития Северного морского пути и прилегающих территорий, находится высокой степени готовности и вскоре будет внесен Правительством в Госдуму.

Напомним, что в декабре прошлого года президент России поддержал предложение Правительства о наделении госкорпорации "Росатом" полномочиями по оказанию государственных услуг в области морской деятельности и управлению государственным имуществом в рамках Северного морского пути и прилегающих территорий. Управление СМП будет осуществляться при общей координации Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.