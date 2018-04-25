Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО, - МИД Венгрии

Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО до полного восстановления прав этнических венгров на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, сообщает пресс-служба венгерского МИД.

По словам Сиярто, Венгрия испытывает сильное международное давление с целью отмены венгерского вето на дальнейшие переговоры между НАТО и Украиной, но не собирается отступать, поскольку считает, что ответственность за это несет Украина.

"Венгрия не будет поддаваться международному давлению и жертвовать правами венгерского народа", - сказал министр.

Он отметил, что в ходе встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе 27 апреля намерен проинформировать коллег, что Украина может добиться отмены права вето, если только восстановит прежние права закарпатских венгров.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, обострение отношений между Украиной и Венгрией началось в сентябре 2017 год с принятием Киевом закона об образовании, подразумевающего тотальную украинизацию обучения. Венгрия объявила "дипломатическую войну" и пообещала блокировать европейскую интеграцию Украины.