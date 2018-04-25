Пермский общественник через суд пытается запретить строительство фонтана на эспланаде

Пермский общественник Денис Галицкий подал в суд иск о запрете строительства на эспланаде фонтана, передает корреспондент Накануне.RU.

"Прокуратура, похоже, ничего не решилась сделать по моему обращению о самовольном строительстве на эспланаде. Поэтому я подал иск в суд – требую запретить строительство фонтана без разрешения на строительство и положительного заключения экспертизы, подтвердившей безопасность этого сооружения. Стройка же – в самом разгаре", - написал Галицкий в своем блоге.

По его мнению, отсутствие разрешения на строительство такого подземного сооружения, по крыше которого пермякам предстоит гулять, совершенно не скрывается.

"На информационном стенде прямым текстом написано "благоустройство" и никакого упоминания о разрешительной документации", - уточнил Галицкий.

Так сейчас выглядит место строительства

Он приводит несколько аргументов в пользу того, что строительство фонтана не принесет пользы.

"Во-первых, фонтан занимает слишком большую площадь, не остаётся места для зрителей, если учесть разлёт брызг. Во-вторых, газоны не должны предназначаться для прогулок. В-третьих, никаких фестивальных городков рядом с фонтаном не поместится. В-четвертых, озеленение в виде узких полосок никакой защиты не создаст. Ждём, что скажет наш замечательный суд", - пишет Галицкий.

Напомним, в ноябре 2017 г. власти Перми объявили открытый аукцион на выполнение работ по содержанию фонтана в сквере у Драмтеатра в 2018-2019 гг. Начальная цена контракта была 10 млн 752 тыс. руб.