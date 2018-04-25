На Украине анонсированы уголовные дела против крупных чиновников

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) планирует открыть уголовные дела по ряду народных депутатов, чиновников Кабинета министров и судей. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"На очереди - дела в отношении должностных лиц из ряда министерств и ведомств, народных депутатов, судей, руководителей крупных государственных предприятий", - сказал Сытник.

По его словам, НАБУ "пошатнуло касту неприкасаемых на Украине", чего не смогли сделать другие органы Украины за последние 20 лет.

Как сообщало Накануне.RU, на днях НАБУ объявило подозрение советнику президента Петра Порошенко Виктору Назаренко в незаконном обогащении. Украинские политологи считают НАБУ подконтрольной США структурой влияния.