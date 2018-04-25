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24.04.2018
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Армения "допротестуется" – потеряет Карабах? После того, как в Армении возобновились протесты, а к столице присоединился и пригород –  появилась информация, что в зоне, прилегающей к Нагорному Карабаху, началась военная активность Азербайджана. Давний противник начал стягивать танки к линии со спорной территорией.
23.04.2018
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Ради ШОС и БРИКС. Бюджет Челябинской области напрямую профинансирует конгресс-холл на 3,29 млрд 26 апреля депутаты Законодательного собрания Челябинской области, как ожидается, одобрят перераспределение дополнительных доходов бюджета и выделят "главный грант" на строительство в городе конгресс-холла в размере 3,29 млрд руб. Об этом Накануне.RU сообщили сразу несколько источников и подтвердил генеральный директор хозяйственного партнерства "Конгресс-холл" Виталий Передерий.
25.04.2018
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Новости
25.04.2018 13:11 Мск (15:11 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
На Украине анонсированы уголовные дела против крупных чиновников
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Украина, Артем Сытник, Национальное антикорруционное бюро, НАБУ (2017) | Фото: unian.net

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) планирует открыть уголовные дела по ряду народных депутатов, чиновников Кабинета министров и судей. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.
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"На очереди - дела в отношении должностных лиц из ряда министерств и ведомств, народных депутатов, судей, руководителей крупных государственных предприятий", - сказал Сытник.

По его словам, НАБУ "пошатнуло касту неприкасаемых на Украине", чего не смогли сделать другие органы Украины за последние 20 лет.

Как сообщало Накануне.RU, на днях НАБУ объявило подозрение советнику президента Петра Порошенко Виктору Назаренко в незаконном обогащении. Украинские политологи считают НАБУ подконтрольной США структурой влияния.

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25.04.2018 13:11 Мск | Евгений Чернышёв
15:11 Екб


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На Украине анонсированы уголовные дела против крупных чиновников
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