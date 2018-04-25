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Новости
25.04.2018 12:53 Мск (14:53 Екб)
спорт | Центральный ФО | В России
Дворкович о фан-зоне перед МГУ: Найдено решение, устраивающее всех
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Аркадий Дворкович, Екатеринбург, ЭКСПО 2025 (2018) | Фото: Накануне.RU

Согласование размещения объектов фан-зоны ЧМ по футболу-2018 на площадке МГУ завершится на текущей неделе. Как заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, найдено решение, которое устраивает все заинтересованные стороны.
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По его словам, "недовольные есть, но городские власти и МГУ нашли приемлемое решение".

"Когда проводятся любые крупнейшие мероприятия, какие-то неудобства это создает, но это неизбежно", - цитирует Дворковича Р-Спорт.

"Надеюсь, для МГУ это будет положительная история, которая поднимет бренд МГУ еще выше как научно-образовательного центра", - добавил он.

проект фан-зоны ЧМ-2018 у МГУ(2018)|Фото: www.facebook.com/news.ig.msu

Решение разместить фан-зону "Фестиваля болельщиков" ФИФА перед МГУ было принято Оргкомитетом "Россия-2018" и правительством Москвы. Предполагается, что она будет работать с 14 июня по 15 июля 2018 года и вместит 25 тысяч болельщиков. Студенты и преподаватели МГУ опасаются, что из-за организации фан-зоны в вузе будет сорван учебный процесс и научные исследования.

Напомним, ранее студенты МГУ обратились к спонсорам ФИФА с просьбой посодействовать переносу Фестиваля болельщиков в другое место.

проект фан-зоны ЧМ-2018 у МГУ(2018)|Фото: www.facebook.com/news.ig.msu

Коллектив МГУ неоднократно выступал против организации фан-зоны для Фестиваля болельщиков ФИФА перед главным зданием МГУ. Электронная петиция против-фан-зоны у МГУ набрала 13 тысяч подписей.

В августе 2017 года профсоюз МГУ "Университетская солидарность" направил президенту ФИФА Джанни Инфантино письмо с просьбой перенести фан-зону на 25 тысяч болельщиков с Воробьевых гор в другое место. В феврале 2018 года студенты передали председателю попечительского совета МГУ Владимиру Путину 4,5 тысячи бумажных подписей студентов и преподавателей университета, попросив президента освободить МГУ от "роли декорации" для коммерческого спортивного мероприятия и дать возможность продолжить студентам и сотрудникам заниматься образованием и научными исследованиями.

11 марта состоялись одиночные пикеты против фан-зоны перед администрацией президента и правительством Москвы.

Другие новости по темам: фан-зона, мгу, аркадий дворкович
25.04.2018 12:53 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:53 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.04.2018 16:11 Мск
Студсоветы МГУ и муниципальные депутаты Раменок направили Собянину и Дворковичу обращения с просьбой перенести фан-зону ЧМ-2018

Ранее 02.04.2018 09:17 Мск
Студенты МГУ, требующие перенести Фестиваль болельщиков ФИФА, выходят на митинг

Ранее 26.03.2018 12:10 Мск
Студенты МГУ обратились к спонсорам ФИФА с просьбой посодействовать переносу Фестиваля болельщиков

Ранее 21.02.2018 11:01 Мск
Студенты МГУ попросят Садовничего посодействовать в переносе фан-зоны ЧМ-2018 от главного здания вуза

Ранее 19.02.2018 10:50 Мск
Студентов МГУ заставляют писать заявления о досрочной сдаче экзаменов из-за фан-зоны ЧМ-2018








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Дворкович о фан-зоне перед МГУ: Найдено решение, устраивающее всех
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