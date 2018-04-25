На Южном Урале для ветеранов будет организован бесплатный проезд на межмуниципальных маршрутах

В Челябинской области для ветеранов Великой Отечественной войны в майские праздники будет организован бесплатный проезд на межмуниципальных маршрутах. С соответствующим предложением выступил министр дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Микулик, инициативу поддержали все автотранспортные предприятия и автовокзалы региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

В период с 5 по 11 мая на межмуниципальных маршрутах проезд ветеранов и сопровождающих их лиц будет бесплатным. Для этого ветеранам нужно предъявить в билетной кассе удостоверение участника или инвалида войны и паспорт, а сопровождающему – только паспорт.

"Ветераны смогут поучаствовать в праздничных мероприятиях, побывать на встречах однополчан, навестить родственников и знакомых, проживающих на территории области", - отметили в министерстве.