На Среднем Урале нашли пропавшую в начале марта 16-летнюю школьницу

Полиция Первоуральска нашла без вести пропавшую более месяца назад 16-летнюю девушку. Все это время она провела у знакомого парня.

Напомним, днем 2 марта Мария Н. 2001 года рождения ушла из дома на прием к врачу в городскую больницу №3, и с тех пор ее местонахождение оставалось неизвестным. В полиции не исключали, что она могла сбежать в Екатеринбург.

Как сообщили Накануне.RU в ОМВД России по Первоуральску, в результате оперативно-розыскных мероприятий 23 апреля сотрудниками уголовного розыска местонахождение девушки было установлено. В этот же вечер она была передана матери.

"Подросток рассказала стражам порядка, что все время своего отсутствия провела у молодого человека в Екатеринбурге, с которым познакомилась в социальных сетях. Домой возвращаться не хотела, в связи с этим на контакт с родственниками не выходила и делала все возможное, чтобы ее местонахождение не было установлено. Со слов подростка, никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было", - отметили в МВД.

Там уточнили, что ранее девушка на учете в полиции не состояла. С ней проведена профилактическая беседа о недопустимости самовольных уходов из дома. Также теперь она поставлена на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, а в школу, где учится Мария, направлена соответствующая информация. В ходе проверки полицейские намерены дать правовую оценку действиям молодого человека, у которого проживала девушка во время своего отсутствия.