Работу избирательных участков на выборах мэра Москвы продлили до 22.00

Депутаты Мосгордумы приняли в окончательной редакции проект поправок в Избирательный кодекс Москвы, в том числе продлевающий время голосования на выборах мэра столицы до 22.00, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МГД.

Как отмечается, закон направлен на установление дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан, обеспечение гласности и открытости деятельности избирательных комиссий при проведении выборов в органы госвласти Москвы.

Поправки в Избирательный кодекс города в частности предполагают продление работы столичных избирательных участков с 20 до 22 часов.

Также поправками на выборах мэра Москвы вводится механизм "мобильный избиратель", позволяющий москвичам голосовать по месту их фактического нахождения, а не по месту регистрации.

"Гражданин будет иметь право подать заявление о включении его в списки избирателей не по месту проживания, а по месту нахождения. Если же после этого он придет голосовать по месту жительства, его могут включить в список избирателей только после проверки того, что голос уже не был отдан. На выборах Президента России в этом году внутри Москвы с одних участков на другие мигрировали от 160 до 180 тысяч человек", - пояснил на заседании МГД глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

Кроме того, с 1% до 0,5% уменьшается количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата на должность мэра Москвы.

Поправки одобрены большинством голосов столичных парламентариев.