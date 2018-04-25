ВС РФ не стал отменять приговор братьям Навальным по делу "Ив Роше"

Президиум Верховного суда России признал условный приговор Алексею Навальному и его брату Олегу, которых осудили за мошенничество с компанией "Ив Роше", легитимным.

Как сообщает РИА Новости, суд перепроверял законность вынесенного приговора после решения Страсбургского суда, который увидел в решении нарушение прав Навального и его брата на справедливое судебное разбирательство.

Братья Навальные в конце 2014 года были признаны виновными в хищении более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" и свыше четырех миллионов рублей у "Многопрофильной процессинговой компании", а также в легализации свыше 21 миллиона рублей. Алексей Навальный отделался условным сроком, его брат получил реальный - 3,5 года.

Также суд обязал их выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей и возместить ущерб в размере 4,5 млн рублей "Многопрофильной процессинговой компании".

В октябре 2017 года ЕСПЧ признал несправедливым судебное разбирательство в отношении братьев Навальных и присудил им более 80 тысяч евро компенсации. В частности, суд посчитал, что решения российских судов по делу "Ив Роше" были произвольными и явно необоснованными.