В Челябинске две школьницы получили условные сроки за попытку сбыта наркотиков

В Челябинске к условным срокам приговорены две школьницы, признанные виновными в покушении на сбыт наркотических средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

На скамье подсудимых оказались две 16 и 17-летних девочки.

В октябре прошлого года они получили посылку с наркотиками массой более 14 гр. для дальнейшей раскладки разовых доз в "закладки".

После получения наркотиков они были задержаны.

Вину в совершении преступления осужденные признали в полном объеме. Суд приговорил их к 4 годам лишения свободы условно.