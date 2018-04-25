"Наши народы дружат, есть много совместных проектов": Куйвашев рассказал о работе свердловской делегации в Тунисе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который в эти дни находится в Африке, рассказал о работе делегации региона в Тунисе.

"Многие знают эту африканскую страну как туристическое направление, но мы также стремимся развивать торговые связи. Сейчас объем торговли сравнительно небольшой, около $2 млн в год. Мы продаем в Тунис металл и фанеру, а закупаем там оптические изделия. Нужно больше стабильности в этих отношениях, нужно наращивать объемы. Рассказали коллегам про наши возможности в химпроме, машиностроении, транспорте и логистике. Объяснили, что умеем проектировать, строить и реконструировать объекты любой сложности. Поговорили про возможность поставлять наши фармпрепараты и так далее", - написал глава региона в своем Instagram.

Он добавил, что представителей Туниса пригласили в Екатеринбург на "Ночь музыки", спортивные мероприятия и выставку "Иннопром", а также рассказали про перспективы развития выставочной отрасли.

"У нашей страны крепкие связи с Тунисом с 1950-х годов. Наши народы дружат, есть много совместных проектов в прошлом и настоящем, еще больше их должно быть в будущем. Мы, уральцы, обязательно будем участвовать в развитии этих отношений", - пообещал Евгений Куйвашев.

Напомним, губернатор Свердловской области в эти дни находится в Африке, где продвигает заявку Екатеринбурга на участие в выставке ЭКСПО-2025.