"Обойти вето России в Совбезе ООН не получится"

США намерены обойти российское вето в Совбезе ООН, чтобы назвать виновных в химической атаке в Сирии. В прессе появилась информация о том, что Вашингтон может задействовать механизм, предусмотренный резолюцией Генассамблеи ООН от 1950 г. "Единство в пользу мира". Согласно этому документу, в случае поддержки девятью членами Совбеза из пятнадцати, вопрос может быть из Совета безопасности передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Отмечается, что ОЗХО не уполномочена называть виновных в химической атаке - таким правом обладает только Совет безопасности, однако Россия блокирует принятие всех западных резолюций по этому вопросу.

Доктор исторических наук, политический деятель Вячеслав Тетекин рассказал Накануне.RU, что все попытки такого рода несостоятельны:

"Вето обойти просто невозможно. Это просто пропагандистское упражнение. Их юристы высокооплачиваемые из кожи вон лезут, чтобы обойти, но нужно менять полностью устав ООН. Потому что только Совбез ООН имеет право применять обязывающие резолюции. Все резолюции Генассамблеи носят рекомендательный характер. Они могут, разумеется, попробовать, будет много шума, но толка из этого не будет никакого. Поэтому до сих пор они эту резолюцию не применяли, хотя мы неоднократно использовали право вето".

Попытки обойти право вето - это попытка изменить ту форму политического мироустройства, которая сложилась после Второй мировой войны, после победы над фашизмом, в которой решающую роль внес Советский Союз, считает эксперт.

"Именно поэтому в такой форме возник Совет Безопасности. А сейчас они хотят превратить Генеральную Ассамблею, как это было сразу же после начала Холодной войны, в машину для голосования. Такое мы проходили уже, когда Генассамблея была фактически под полным контролем американцев. Они могли протаскивать там фактически любые резолюции", - сказал он.

К тому же, при передаче вопроса на рассмотрение в Генассамблею "много воды утечет", ведь она собирается в сентябре, у нее продолжительная сессия - два-три месяца, это не есть орган, который заседает непрерывно и в который можно зайти из зала заседаний Совбеза.

Генассамблея, как считает Вячеслав Тетекин, несмотря на громкое название, по уставу ООН особых полномочий не имеет.

"Так что, ну выкрутят американцы руки своим партнерам в Совбезе из числа непостоянных членов, ну передадут через полгода. Там все это будет долго забалтываться, обсуждаться. И, потом, вовсе не факт, что американцы там получат полную поддержку. Слишком долго развивается ситуация в Сирии и дураков нет - все понимают, что в отсутствие реальных доказательств утверждать, что именно правительственные войска Башара Асада причастны к неким химатакам, которых, на самом деле, еще и не было - будет им не так просто протащить все это через Генассамблею", - заключил он.