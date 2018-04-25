Бывший вице-мэр Уфы избежал штрафа за уклонение от уплаты налогов в связи с истечением срока давности

Бывший вице-мэр Уфы, владевший ООО "Автореал", Александр Филиппов признан виновным в уклонении от уплаты налогов, однако освобожден от наказания в связи с истечением срока давности, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Башкирии.

Установлено, что в 2011 году бизнесмен через сеть посредников и аффилированных лиц разработал и осуществил схему продажи коммерческой организации, которая позволила ему сокрыть от налоговых органов реальный доход от сделки в размере 29 млн рублей. "При этом сумма укрытого налога на доход физического лица составила свыше 3,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Суд, оценив собранные по уголовному делу доказательства, вынес обвинительный приговор. Предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей, от которого он освобожден.