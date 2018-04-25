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На Ямале - третье за месяц нападение собаки на ребенка
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злая собака (2015) | Фото: life72.org

В Надыме возле школы собака напала на девочку. Кадры появились в сети, передает корреспондент Накануне.RU.

"Запись мы видели. Проводится проверка, подключились и мэрия города, и департамент образования. Девочка не пострадала. Родители не обращались ни в больницу, ни в полицию, ни в специальную службу, занимающуюся отловом собак. По неподтвержденным данным, собака часто гуляет с этой девочкой", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Надымского района.

Напомним, в начале апреля произошли два нападения собак на детей в Салехарде. Первое случилось 2 апреля. Восьмилетний мальчик гулял возле детской площадки на улице Щорса, когда его атаковали разъярённые псы. По данному факту возбуждено уголовное дело, следователи приходили в мэрию столицы ЯНАО. Впоследствии по инициативе прокуратуры дело закрыли. Позже следователи нашли других пострадавших от нападений. Второй раз псы атаковали ребенка 5 апреля вблизи магазина "Кентавр". 11-летний школьник в результате нападения на него стаи собак получил травмы руки.

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14:01 Екб


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На Ямале - третье за месяц нападение собаки на ребенка
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