Мэрия рассказала, какие улицы Екатеринбурга перекроют ко Дню Победы

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о закрытии движения транспорта ко Дню Победы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города, общественный транспорт 9 мая будет ходить до часу ночи.

Список улиц, на которых в конце апреля - начале мая будет ограничено движение, огласил зампредседателя городского комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергей Яскевич.

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы, закрывается движение всех видов транспорта.

Так, 27 апреля с 20.00 до 4.00 28 апреля, а также с 3 на 4 и с 7 на 8 мая будет закрыто движение по проспекту Ленина (от Луначарского до Репина), по улице 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина) и по улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до Февральской революции).

29 апреля в городе ограничат движение по проспекту Ленина, на участке от Луначарского до Московской с 10.00 до 14.30. В это время состоится 82-я традиционная эстафета "Весна Победы".

2 мая в Екатеринбурге пройдет легкоатлетический пробег "Майская гроза". С 10.30 до 12.30 введут ограничение движения по улице 8 Марта (от проспекта Ленина до Бориса Ельцина), а также по улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев).

4 мая с 11.30 до 13.30 состоится встреча ВОВ с суворовцами и кадетами. Движение перекроют по площади Кирова (от Мира до Гагарина).

8 мая движение автотранспорта ограничат в связи с торжественным возложением венков к памятнику Жукова. С 09.30 до 11.00 перекроют всю нечетную сторону проспекта Ленина (от Восточной до Луначарского), а также ограничения будут действовать по улице Бажова (от Первомайской до Малышева) и по улице Кузнечной (от Первомайской до Малышева).

В это же день с 22.00 до 10 мая 02.00 перекроют движение по улице Пушкина (на участке от Малышева до проспекта Ленина).

9 мая, в день праздника, движение всех видов транспорта будет закрыто на следующих участках:

С 06.00 и до окончания праздника по проспекту Ленина (от Московской до Карла Либкнехта), по улице 8 Марта (от Бориса Ельцина до Малышева), по улице Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта), по улице Толмачева (от проспекта Ленина до Николая Никонова), по улице Маршала Жукова (от Челюскинцев до проспекта Ленина).

Вечером, с 19.00 и до окончания праздничных мероприятий, перекроют улицу 8 Марта (от Куйбышева до Малышева), а также улицу Карла Либкнехта (от Шевченко до Малышева), улицу Малышева (от Розы Люксембург до Московской) и улицу Радищева (от Московской до 8 Марта).

Кроме того, 9 мая введут временные ограничения движения в Орджоникидзевском, Кировском, и Чкаловском районах – горожане примут участие в легкоатлетических эстафетах.

Также будет запрещена стоянка автотранспорта на площади 1905 года с 21:00 28 апреля до 15:00 29 апреля, а также 6 мая с 00:00 и до окончания праздника.

Отметим, что празднование Дня Победы в Екатеринбурге начнется с парада войск Екатеринбургского гарнизона. Военнослужащие выйдут на площадь в 10.00.