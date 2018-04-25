Источник опроверг наличие у Сирии С-300

Москва не передавала Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, заявил военно-дипломатический источник, тем самым опровергнув слова посла Сирии в России Рияда Хаддада.

"На вооружении сирийских правительственных войск имеются различные средства ПВО как советской разработки, так и современные российские комплексы "Панцирь", – сказал источник РИА Новости.

Российской зенитной ракетной системы С-300 у сирийских правительственных войск нет, добавил он.

Хаддад ранее заявил, что системы С-300 начали работу в Сирии месяц назад.

"Где-то уже месяц тому назад (начали) работают системы С-300 в Сирии", – сказал Хаддад, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, когда С-300 будут поставлены Дамаску.

Ранее в МИД РФ подчеркнули, что вопрос о поставках зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Сирию еще не решен. Комментарий Сергея Лаврова последовал после сообщений о том, что ЗРК планируется передать Дамаску в рамках оказания военно-технической помощи, поскольку на закупку "у сирийцев нет денег", а оформление кредита в планы Москвы не входит.