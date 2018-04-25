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"Подражание старшим товарищам". В регионах всерьез задумались о своем "Платоне" В России могут распространить систему "Платон" на дороги областного и муниципального значения. В настоящее время чиновники из Ленинградской и Тюменской областей уже заявили о работе над этой инициативой. В свою очередь дальнобойщики грозятся повторить массовые протесты по всей стране, если идею попытаются реализовать.
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Новости
25.04.2018 11:48 Мск (13:48 Екб)
армия и ВПК | За рубежом
Источник опроверг наличие у Сирии С-300
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С-300 (2016) | Фото: defence.ru

Москва не передавала Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, заявил военно-дипломатический источник, тем самым опровергнув слова посла Сирии в России Рияда Хаддада.
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"На вооружении сирийских правительственных войск имеются различные средства ПВО как советской разработки, так и современные российские комплексы "Панцирь", – сказал источник РИА Новости.

Российской зенитной ракетной системы С-300 у сирийских правительственных войск нет, добавил он.

Хаддад ранее заявил, что системы С-300 начали работу в Сирии месяц назад.

"Где-то уже месяц тому назад (начали) работают системы С-300 в Сирии", – сказал Хаддад, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, когда С-300 будут поставлены Дамаску.

Ранее в МИД РФ подчеркнули, что вопрос о поставках зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Сирию еще не решен. Комментарий Сергея Лаврова последовал после сообщений о том, что ЗРК планируется передать Дамаску в рамках оказания военно-технической помощи, поскольку на закупку "у сирийцев нет денег", а оформление кредита в планы Москвы не входит.

Другие новости по темам: сирия, с-300, россия, поставки
25.04.2018 11:48 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:48 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.04.2018 17:30 Мск
МИД РФ: Решения о поставке Сирии С-300 ещё не принято

Ранее 23.04.2018 08:14 Мск
СМИ: Россия начнет безвозмездные поставки С-300 в Сирию

Ранее 20.04.2018 12:37 Мск
Лавров: У России больше нет моральных обязательств по поставкам С-300 Сирии








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Источник опроверг наличие у Сирии С-300
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