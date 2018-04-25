Из бюджета Челябинской области выделено 500 млн рублей на "реальные дела"

По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского выделено 500 млн рублей для муниципалитетов на продолжение реализации проекта "Реальные дела" в 2018 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Программа, которую мы реализуем в Челябинской области на протяжении нескольких лет, хорошо себя зарекомендовала. Во всех городах и муниципальных районах появились новые объекты, реконструированы существующие, людям они нравится. Считаю правильным продолжать движение по выбранной стратегии: направлять силы и средства на благоустройство, неизменно учитывая мнение жителей", - подчеркнул Борис Дубровский.