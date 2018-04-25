Оскандалившийся в матче с "Уралом" арбитр Еськов вновь назначен на игру екатеринбургского клуба

Московский арбитр Алексей Еськов, в прошлом году оскандалившийся в матче "Зенит" - "Урал", вновь назначен на игру екатеринбургского клуба. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Еськов будет главным арбитром на встрече 28-го тура чемпионата России "Ахмат" - "Урал", которая состоится в понедельник, 30 апреля. Помогать ему будут Игорь Демешко (Химки) и Дмитрий Сафьян (Москва). Резервным арбитром назначен Николай Волошин из Смоленска, инспектором матча - Сергей Анохин из Москвы.

Напомним, Алексей Еськов "прославился" тем, что в апреле прошлого года в матче чемпионата России с "Зенитом" удалил сразу троих игроков "Урала". В результате клуб из Екатеринбурга уступил со счетом 0:2, пропустив два мяча в самом конце игры. По итогам матча Еськов получил оценку "неудовлетворительно". В дальнейшем арбитра отстранили от работы на встрече ЦСКА – "Локомотив". Больше матчи после этого он не судил. Однако уже в июле Еськов вернулся к работе.

Добавим также, что к встречам "Ахмата" (который раньше назывался "Терек") и "Урала" в последние годы приковано повышенное внимание. В 2016 году матч "Урал" – "Терек" многие болельщики и специалисты назвали "странным". Сразу после игры, закончившейся победой грозненцев 1:4, свой пост покинул главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко.

В дальнейшем специально созданная комиссия экспертов пришла к выводу, что "Урал" – "Терек" не имеет никаких характерных признаков договорной игры. Примечательно, что судил данную встречу все тот же Алексей Еськов.