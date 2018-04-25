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Пермский край вошел в десятку субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства
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ГЧП, Рейтинг, Пермский край (2018) | Фото: Правительство Пермского края

Пермский край занял шестое место среди субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
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Такие данные были озвучены на V Инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП", который проходит в рамках Российской недели государственно-честного партнерства. Ранее Прикамье выше 21 места в рейтинге не поднималось.

Показатели рейтинга формируются на основе оценки значений составляющих его факторов: развитие институциональной среды в сфере ГЧП, нормативно-правовое обеспечение данной сферы и опыт реализации проектов ГЧП. Итоги рейтинга учитываются правительством РФ при оценке эффективности инвестиционной деятельности регионов и являются одним из показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

По словам министра экономического развития и инвестиций Пермского края Максима Колесникова, регион существенно поднялся в рейтинге развития ГЧП благодаря формированию целостной нормативной и институциональной среды по государственно-частному партнерству. В 2017 году в Прикамье был утвержден понятный и структурированный механизм взаимодействия органов власти при реализации подобных проектов. Он определяет процедуру, сроки подготовки проектов ГЧП, а также предусматривает проведение комплексной оценки проектов. Также в прошлом году утвержден порядок, определяющий процедуру рассмотрения предложений по заключению концессионных соглашений в рамках частной инициативы.

Напомним, одним из примеров реализации ГЧП в 2017 году в Прикамье стала концессия о строительстве моста через Чусовую и реконструкции участка автодороги Пермь – Березники и Восточный обход Перми. В настоящее время концессионер и подрядчик разрабатывают проектную документацию и передают ее на госэкспертизу. Подготовительные работы по строительству моста будут проведены уже в этом году.

Приоритетными направлениями дальнейшего развития ГЧП в Прикамье является строительство поликлиник, больниц, ФАПов, ВУЗов, школ и детских садов, строительство и текущий ремонт дорог, строительство объектов культуры, переселение граждан из аварийного жилья и развитие связи.

ГЧП, Рейтинг, Пермский край(2018)|Фото: Правительство Пермского края

Кроме того, в рамках Российской недели ГЧП по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова подписано соглашение между Пермским краем и Национальным Центром ГЧП о сотрудничестве по развитию государственно-частного партнерства в Пермском крае. Подписи под документом поставили министр экономического развития и инвестиций Прикамья Максим Колесников и исполнительный директор центра Максим Ткаченко.

Соглашение направлено на стимулирование и поддержку частных инвестиций в Прикамье, повышение качества сделок, реализуемых в регионе с использованием механизмов ГЧП и концессии, в том числе путем разработки программных документов регионального развития, определения целевых показателей развития общественной инфраструктуры, проведения мероприятий по развитию ГЧП, а также формирования системы государственного управления сферой ГЧП в Пермском крае в целом.

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25.04.2018 12:10 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
14:10 Екб


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Пермский край вошел в десятку субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства
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