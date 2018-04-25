В Москве приостановлена деятельность ТЦ "Персей для детей" и "Серебряный дом"

В Москве приостановлена деятельность торговых центров "Персей для детей" и "Серебряный дом", передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Измайловского суда Москвы.

Решение вынесено в качестве обеспечительной меры по искам прокуратуры.

"Досудебная подготовка по исковому заявлению в отношении ТЦ "Персей" пройдет 11 мая в 17.40, в отношении "Серебряного дома" - 4 июня в 12.30. В настоящее время судом вынесено определение о наложении обеспечительной меры по искам в виде запрета деятельности на 90 суток в отношении обоих центров", - сообщили в суде.

Как сообщало Накануне.RU, в начале апреля произошел пожар на складе в торговом центре "Персей для детей" на Малой Семеновской улице. В результате пожара погиб один человек, несколько спасателей пострадали.