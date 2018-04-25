В Челябинске будут судить полицейского, ударившего мужчину в отделе полиции

В Челябинской области сотрудника полиции будут судить по обвинению в превышении должностных полномочий, сопряженных с применением насилия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, ночью 22 декабря прошлого года, обвиняемый в отделе полиции из личных неприязненных отношений сбил на пол и ударил ногой местного жителя. Мужчина пришел в полицию в состоянии алкогольного опьянения с жалобой, что его не пропустили в ночной клуб.

Потерпевший снял на видеокамеру телефона момент ударов.

Сейчас сотрудник полиции отстанет от исполнения своих обязанностей, рассказали Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. В случае установления его вины судом, он будет уволен по отрицательным мотивам, а его непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.