Гендиректор торговой сети "Пятерочка" покинет свой пост

Гендиректор торговой сети "Пятерочка" Ольга Наумова покидает свой пост, сообщили Накануне.RU в пресс-службе X5 Retail Group.

Наблюдательный Совет Компании назначил исполняющим обязанности генерального директора "Пятерочки" главного исполнительного директора Х5 Игоря Шехтермана.

"Компания планирует назначить нового генерального директора торговой сети "Пятерочка" из числа внутренних кандидатов после ежегодного обновления стратегии в соответствии с будущими задачами", - говорится в сообщении.