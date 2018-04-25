Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев в прошлом году не заработал ни копейки

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев не задекларировал никаких доходов за прошлый год и первый квартал нынешнего. Декларация чиновника опубликована на официальном сайте администрации региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно приведенным данным, в период с 1 января 2017 года по 31 марта 2018 года Цивилев не заработал ни копейки. Нет у него и никаких объектов недвижимости, а из транспорта задекларирован только мотоцикл Spider.

В свою очередь, доход супруги врио губернатора составил более 12 млн руб. В ее собственности есть сразу три квартиры, два земельных участка и три машиноместа, а также три автомобиля (два Меrсеdеs Benz и один Hyundai Tucson) и снегоход Yamaha.

Напомним, в начале апреля Аман Тулеев, который занимал пост главы Кузбасса последние 20 лет, заявил об отставке по собственному желанию. Он пояснил, что решение связано с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

Исполняющим обязанности губернатора был назначен Сергей Цивилев. В дальнейшем он распорядился уволить сразу четырех заместителей главы региона.