Одного из разработчиков "Новичка", активно комментирующего "дело Скрипаля", сбила машина

Бывший разработчик отравляющих веществ Владимир Углев, дававший интервью в связи с отравлением Скрипалей, попал под машину.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, ДТП произошло накануне в одном из поселков Анапы - пожилой житель на автомобиле не успел затормозить перед переходившим дорогу Углевым и сбил его.

Ученый был госпитализирован с травмами ноги и головы, его жизни ничего не угрожает.

Решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности.

Бывший научный сотрудник Вольского филиала ГОСНИИОХТ и один из разработчиков новых отравляющих веществ Владимир Углев в последнее время часто общался с журналистами в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, Углев в интервью BBC News заявил, что доказать виновность России в этом преступлении вряд ли возможно.

Напомним, ранее российское посольство в Лондоне потребовало от МИДа Великобритании официальных объяснений того факта, что "создатель "Новичка" Владимир Углев комментирует дело Скрипалей так, будто имеет доступ к данным следствия, при этом российские власти не могут получить доступ к материалам дела уже несколько недель.