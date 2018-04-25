США не будут помогать в восстановлении Сирии, пока Асад у власти

Нижняя палата Конгресса США приняла закон, регулирующий затраты на восстановление Сирии. Помощь, предоставляемая Соединёнными Штатами, будет направляться только в районы, неподконтрольные властям Сирии под руководством Башара Асада или связанных с ними сил.

Кроме того, закон не подразумевает немедленного начала восстановления Сирии на средства американского бюджета. Президенту предстоит доказать, что там прекратились атаки на население и организуются честные выборы. Фактически, условием начала оказания помощи ставится отставка действующего президента Сирии Башара Асада. В восстановление инфраструктуры страны потребуется вложить порядка 200 млрд долларов. Об этом пишет Infox.

Ранее научный руководитель Института прикладного востоковедения и африканистики Саид Гафуров сообщал Накануне.RU о том, что за участие в проектах по восстановлению Сирии готовы конкурировать Россия, Иран, Китай и Индия.