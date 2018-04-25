Украинский суд обязал возбудить очередное дело против Порошенко - за уклонение от налогов

Украинский суд обязал правоохранительные органы возбудить очередное уголовное дело против президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил в Facebook экс-заместитель генпрокурора Украины адвокат Ренат Кузьмин.

"Возбуждено новое дело против Порошенко. Уже десятое... В это раз - о необходимости расследовать дело по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов и сборов в интересах действующего президента Порошенко. Следователям предстоит выяснить, создал ли эту преступную организацию сам гарант конституции или это сделали для него его "любi друзi", а он типа ничего не знал и не ведал", – написал Кузьмин.

Он отметил, что к началу выборной кампании избирателям продемонстрируют результаты расследования всех дел, что очень поможет определиться с выбором кандидата.

Также Кузьмин перечислил, по каким его заявлениям суды ранее обязали провести расследования: по факту государственной измены Порошенко при финансировании российской армии через принадлежащую ему Липецкую фабрику "Рошен"; по факту незаконного обогащения по делу "Укргаздобычи"; по факту незаконного лишения гражданства Михаила Саакашвили; по факту избиения и незаконного выдворения по указанию Порошенко в Грузию охранников и водителей Саакашвили; о даче взяток президентом Порошенко депутатам Рады за назначение генпрокурора; по докладу ООН о фактах существования на Украине тайных тюрем СБУ; по докладу ООН о фактах несудебных казней и пыток в зоне "АТО"; о злоупотреблении Украиной объявлением в розыск оппонентов власти через Интерпол; о незаконном вмешательства Украины в выборы в США.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в июле 2017 года президент США Дональд Трамп потребовал расследовать вмешательство Украины на стороне Хиллари Клинтон. При этом реальных уголовных дел против Порошенко на Украине не ведется.