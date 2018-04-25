Глава муниципального образования Ставрополья признан виновным в незаконном введении режима ЧС

На Ставрополье глава муниципального образования Солуно-Дмитриевского сельского совета Андроповского района Николай Пелихов признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Установлено, что в январе 2016 года чиновник незаконно, с целью заключить контракт на реконструкцию дороги с конкретным юридическим лицом, вынес постановление о введении режима "чрезвычайной ситуации" на территории хутора Кунаковского муниципального образования Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края.

Затем Пелихов без проведения конкурсных процедур заключил муниципальный контракт на реконструкцию автомобильной дороги "Кавказ" - подъезд к хутору - с единственным подрядчиком на общую сумму более 42 млн рублей за счет средств дорожного фонда Ставропольского края и бюджета муниципального образования.

"В результате незаконных действий чиновника были существенно нарушены права граждан и организаций на участие в конкурсных процедурах по заключению указанного муниципального контракта, а также была исключена возможность уменьшения первоначальной цены контракта за счет проведения конкурентных процедур", - говорится в сообщении.

Суд оштрафовал Пелихова на 100 тыс. рублей и лишил права занимать должности в органах муниципальной власти сроком на 1 год.