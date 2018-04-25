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25.04.2018
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В Югре до 2020 г. капитально отремонтируют 1,6 тысячи домов
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Дума ХМАО, зал заседаний (2016) | Фото: dumahmao.ru

Депутатов думы Югры проинформировали о том, как в 2017 г. проходил капремонт жилых домов, передает корреспондент Накануне.RU.
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Согласно отчету, в ушедшем году программа менялась трижды – 24 марта, 30 сентября и 15 декабря. Из программы исключили 69 домов: их признали аварийными и подлежащими сносу. При этом перечень пополнился 65 домами. У 312 зданий изменился срок проведения капремонта. В 206 из них – потому, что дому срочно нужен ремонт, в 62 – из-за решения собственников, в 19 домах не состоялся конкурс по выбору подрядчика, а в 12 по причине ранее случившихся работ.

В 2017-19 гг. капремонт должен пройти в 1 тыс. 623 домах на общую сумму в 16 млрд руб. К началу 2018 г. ремонт прошел в 489 домах. В 22 домах по тем или иным причинам работы не завершены. В 2018 г. масштабные работы пройдут в 723 домах, их цена – 7,2 млрд руб.

Депутаты подняли вопрос двухпроцентной комиссии, которую взимает "Сбербанк" за платежи югорчан за капремонт. Это, как оказалось, связано с новой экономической политикой банка. На квитанциях указывается, где именно можно внести платеж без комиссии.

Депутаты приняли отчет о работе фонда.

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25.04.2018 10:42 Мск | Ханты-Мансийск | Михаил Лукашкин
12:42 Екб


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В Югре до 2020 г. капитально отремонтируют 1,6 тысячи домов
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