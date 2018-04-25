Панарин может не сыграть за Россию на чемпионате мира по хоккею

Врачи клуба НХЛ "Коламбус", за который выступает нападающий сборной России Артемий Панарин, пока не отпускают его на чемпионат мира в Дании из-за травмы. Об этом заявил агент игрока Дэн Мильштейн.

Напомним, в ночь на вторник "Коламбус" завершил выступление в Кубке Стэнли, проиграв "Вашингтону" в шестом матче серии первого раунда плей-офф. После этого Федерация хоккея России объявила о вызове Панарина и его одноклубника Сергея Бобровского в расположение национальной команды для подготовки к ЧМ.

"Панарин прошел медосмотр, у него травма колена. Врачи пока не пускают на чемпионат мира", - приводит ТАСС слова Мильштейна.

Напомним, турнир пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.