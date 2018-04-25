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На развитие социальной инфраструктуры в Перми будет выделено более пяти миллиардов рублей
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Пермская городская дума, дума Перми (2015) | Фото: gorodperm.ru

Депутаты Пермской городской думы утвердили в первом чтении программу комплексного развития социальной инфраструктуры Перми на 2018 - 2022 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской думы.

Решение было принято на заседании, которое состоялось 24 апреля.

Программой установлен перечень мероприятий: строительство, реконструкция и приобретение девяти детских садов, семи школ, возведение семи спортивных площадок, двух плавательных бассейнов, трех физкультурно-оздоровительных комплекса, двух спортивных баз, реконструкция здания Дворца молодежи. "Администрация на заседаниях комитетов и пленарке представила свое видение программы. Это самые необходимые социальные объекты, которые должны быть построены в городе Перми. Мы посмотрели планы по комплексному развитию города в части застройки. Приняли документ в первом чтении, установили приличный срок для поправок, чтобы и общественники, и застройщики, и жители краевой столицы могли с программой ознакомиться и сформировать свои предложения. Дальше мы согласуем программу с Генеральным планом города Перми и в итоге у нас появится логичный документ, который будет отражать потенциальное развитие города. Он будет удобным для жителей: люди будут понимать, что если они переезжают в определенный район, то получат возможность водить детей в школы и детский сады, а также будут понимать, как будет организован их досуг", - отметил председатель комитета думы по экономическому развитию, депутат Арсен Болквадзе.

Общий объем финансирования составляет более 5 млрд руб. Деньги будут выделены из бюджета Перми и Пермского края. Поправки в программу принимаются до 4 сентября. В состав рабочей группы по подготовке проекта решения ко второму чтению, вошли председатели комитетов Пермской городской думы, представители администрации Перми, специалисты думского управления экспертизы и аналитики и Контрольно-счетной палаты.

"С моей точки зрения, хорошо, что администрация разработала программу своими силами, без привлечения сторонних организаций. Мы предварительно провели круглый стол, широкое комитетское обсуждение, поработали с экспертами. Вопросов много, поэтому считаю правильным за время между чтениями доработать оставшиеся проблемные места. Тем более, что речь идет о новых школах, детсадах, учреждениях здравоохранения, культуры и спорта. Суммы тоже немаленькие – порядка 5 млрд руб. Депутаты справедливо указали, что в одиночку городу такие объемы не потянуть. Требуется состыковать наши планы с краевыми и федеральными, и отразить это в программе. В общем, у рабочей группы по подготовке проекта ко второму чтению дел будет достаточно", - резюмировал первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

Другие новости по темам: программа комплексного развития социальной инфраструктуры, Дмитрий Малютин, Арсен Болквадзе, депутаты, пермская городская дума
25.04.2018 11:34 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
13:34 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.04.2018 10:30 Мск
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На развитие социальной инфраструктуры в Перми будет выделено более пяти миллиардов рублей
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