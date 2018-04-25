В Магнитогорске собаку выбросили с шестого этажа

В Магнитогорске мужчина выбросил своего пса породы стаффордширский терьер из окна с шестого этажа. Собака выжила, неравнодушные жители отвезли собаку в ветеринарную клинику, где ей сделали операцию.

"Операция была сложная, но прошла успешно в клинике Чемпион, огромное спасибо Евгению Геннадьевичу! У собаки вывих тазобедренного сустава с разрывом связки, лапа была как оторвана. В ходе операции была вставлена искусственная связка, что помогает сохранить возможность полноценного движения в тазобедренном суставе", - рассказали активисты городской общественной организации "Зоосити".

Известно, что собаку зовут Фарт. Ему два года. В настоящий момент собаку отправили на передержку. К прежнему хозяину пса возвращать не будут.