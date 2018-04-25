За прошедшие сутки в РФ ликвидировано 75 лесных пожаров

За прошедшие сутки было ликвидировано 75 лесных пожаров на площади 16 тыс. 600 га, сообщили Накануне.RU в пресс-службе федеральной "Авиалесоохраны".

По состоянию на 00.00 мск 25 апреля на территории РФ действовало 94 лесных пожара на площади 89 тыс. 911 га, уточнили в службе.

Так, самые крупные лесные пожары приходятся на регионы Сибири и Дальнего Востока.

На землях лесного фонда Амурской области действует 19 пожаров на площади 59 тыс. 712 га, в Забайкалье - 28 пожаров на площади 3 тыс. 762 га, в Хабаровском крае - 12 лесных пожаров на площади 3 тыс. 418 га, также 15 пожаров на площади 1 тыс. 621 га действует на землях лесного фонда Приморья.

"В связи со сходом снежного покрова и установлением положительной температуры воздуха пожароопасный сезон открыт в 57 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.