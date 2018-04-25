Удивительно. Впервые за четыре года акционеры "Корпорации развития" утвердили годовой отчет.

Акционеры "Корпорации развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный") утвердили годовой отчет общества и бухгалтерскую отчетность. На прошедшем во вторник заседании также избран новый состав наблюдательного совета, передает корреспондент Накануне.RU.

Наблюдательный совет вновь возглавил советник полпреда президента в УрФО Виктор Гузь, его заместителем избрана директор департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа Олеся Швагер. Набсовет покинет генеральный директор "Недр Ямала" Ярослав Соколов, его место займет первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики Евгений Кузаев. В остальном состав органа не претерпел изменений, места сохранили представители Югры директор департамента по управлению государственным имуществом округа Анатолий Уткин и глава ООО "Новак" Василий Дума, а также представители Тюменской области гендиректор Инвестиционного агентства Ольга Езикеева и замгубернатора региона Андрей Киселев.

Некоторые экономические наблюдатели считают, что фактически так называемая "Корпорация развития" становится структурой, подконтрольной Ямалу. Возможно, эта перемена будет хоть одной хорошей новостью для обросшей бесконечными скандалами и судебными разборками Корпорации. Учитывая то обстоятельство, что практически все экономические проекты уральского полпредства терпят фиаско, переход контроля в "жесткие ямальские руки" может пойти на пользу Корпорации.

Акционеры, как обычно, решили не выплачивать дивиденды за 2017 г., но вдруг утвердили отчетность Корпорации.

"Впервые за последние четыре года утверждена годовая отчетность. Раньше акционеры не давали одобрения. Отмечены положительные результаты деятельности руководства "Корпорации развития". Дополнительных убытков к тем, которые были, Корпорация не получила. Прошла серьезная оптимизация штатной численности и всей расходной части бюджета - она уменьшилась значительно. Те проблемы, которые сформировались ранее, решаются, - рассказал Накануне.RU глава набсовета Виктор Гузь.

Проблемы сформировались аккурат в период действий и.о. главы Корпорации господина Новицкого. Именно его "странные" действия привели к тому, что сейчас Корпорация проигрывает суды один за другим и вообще-то стремительно движется к реальному банкротству.

По словам Гузя, одна из нерешенных проблем - задолженность перед "Мостостроем-12" за строительство моста через реку Надым на Ямале. Сейчас "КР" ждет решение правоохранительных органов по оценке судебной экспертизы.

Напомним, в 2017 г. "Корпорацию развития" возглавил Сергей Черняев.

Ранее временно обязанности гендиректора исполнял Сергей Новицкий, работой которого акционеры остались, видимо, не очень довольны , так как в должности он не был утвержден. Хотя некоторые эксперты высказывали предположения, что задачей Новицкого вовсе не было возглавить Корпорацию, а как раз временно потрудиться, чтобы изнутри обеспечить ее окончательный развал.

Любопытно, что "КР" перестала публиковать отчетность после смены юридического лица. Убыток корпорации в 2016 г. составил 24,6 млрд руб.