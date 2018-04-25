Путин осудил применение военной силы рядом стран в обход СБ ООН

Президент России Владимир Путин осудил применение военной силы рядом стран в обход Совета Безопасности ООН. По его словам, подобная практика порождает политическую и социальную нестабильность, играет на руку не только транснациональной преступности, но и терроризму, способствуя эскалации конфликтов.

Приветствие главы государства зачитал на открытии IX Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

По словам Путина, проблемы обеспечения безопасности на глобальном и региональном уровне сегодня приобретают особую остроту. "Во многом это связано с тем, что некоторые члены мирового сообщества все чаще пытаются игнорировать общепризнанные нормы и принципы международного права, прибегают к применению военной силы в обход Совета безопасности ООН, отказываются от переговоров как ключевого инструмента разрешения межгосударственных споров", - говорится в обращении Путина.

Он добавил, что открывшийся в Сочи форум даст хорошую возможность обсудить пути противодействия различным угрозам и вызовам международной безопасности, обменяться наработанным опытом и расширить профессиональные контакты, передает ТАСС.