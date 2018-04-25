Глава Первоуральска попрощался с горожанами через сайт

Глава Первоуральска Валерий Хорев принял решение о сложении полномочий по собственному желанию. В адрес гордумы направлено обращение с заявлением о досрочном прекращении полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Заявление Хорева депутаты рассмотрят 26 апреля на заседании Первоуральской городской думы.

"Последние годы наш город стремительно менялся к лучшему. Мы ремонтировали дороги, строили новые дома и приводили в порядок школы. Нам многое удалось. Я желаю Первоуральску всего самого лучшего, дальнейшего развития и процветания. Верю, что позитивные преобразования будут продолжаться дальше. Спасибо вам за помощь и поддержку", – написал Хорев в своем обращении.

На сайте мэрии сообщается, что во время руководства Хорева город "дважды достиг отличных результатов на выборах губернатора и президента, показав выдающийся результат".

О причинах своего ухода глава ничего не написал.

Как сообщало Накануне.RU, в последние годы администрацию Первоуральска продолжали сотрясать скандалы. Так, из мэрии были уволены двое сотрудников, один из которых - заместитель Хорева. На межведомственной комиссии они приняли решения о предоставлении муниципальных земельных участков в аренду на 20 лет себе и своим родственникам. Кроме того, в Первоуральске было возбуждено уголовное дело в отношении теперь уже бывшего начальника управления архитектуры и градостроительства. По данным следствия, в 2016-2017 годах чиновник оказывал покровительство предприятию для организации преимущественного положения по сравнению с другими организациями, ведущими деятельность в сфере строительства. В марте 2018 года чиновник внезапно уволился по собственному желанию.