В Екатеринбурге мать и сын украли у дольщиков почти 100 млн рублей

Полиция Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере долевого строительства. Фигурантами являются 57-летняя женщина и ее сын, которых обвиняют в хищении у дольщиков более 97 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

По версии следствия, обвиняемые в период с 2012 по 2016 год принимали деньги от граждан на долевое строительство многоквартирных домов в Екатеринбурге на улицах Орловской, Расковой, Линейной Норильской и Харьковской, Баумана и в переулке Татарском.

Злоумышленники обманули 84 человека, которые заплатили так называемым "застройщикам" свыше 97 млн руб.

"Сегодня все площадки, на которых фигуранты дела для отвода глаз начинали строительство, ликвидированы, один возведенный дом снесен, жильцы второй многоэтажки, успевшие въехать в купленные ими квартиры, по решению суда вынуждены подыскивать другое жилище, так как сделки купли-продажи признаны ничтожными", - сообщает пресс-служба УМВД города.

Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Отметим, что время до суда обвиняемая проведет под подпиской о невыезде, а ее сын в настоящий момент объявлен в федеральный розыск.