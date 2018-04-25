В Челябинской области мать и дочь задержали при сбыте 1,2 кг героина

25.04.2018 10:12 Мск | Коркино | информационная служба Накануне.RU

12:12 Екб





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В Челябинской области мать и дочь задержали при сбыте 1,2 кг героина