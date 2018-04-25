Непогода в Екатеринбурге не помешала ночной тренировке Парада Победы

Минусовая температура и обильный снегопад не помешали проведению ночной тренировки пешей колонны Парада Победы в Екатеринбурге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО.

Тренировка состоялась на главной площади столицы Урала. В ней приняли участие около 1,5 тыс. человек.

"В парадном строю по площади прошла рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, рота Почетного караула, парадный расчет управления Центрального военного округа (ЦВО), коробка военнослужащих мотострелкового и железнодорожного соединений, а также женская коробка МЧС. Музыкальное сопровождение парада осуществлял сводный оркестр штаба ЦВО", - пояснили в пресс-службе центрального военного округа.

Генеральная репетиция пройдет 7 мая.

Напомним, в Екатеринбурге, 24 апреля мощный снежный циклон, накрывший накануне столицу Урала, заставил городские службы благоустройства на время вновь перейти на зимний режим уборки. По информации синоптиков за минувшие сутки в Екатеринбурге выпала полумесячная норма осадков в виде мокрого снега.