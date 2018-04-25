Дело "Седьмой студии": СК просит перевести Малобродского под домашний арест

Следствие по делу о хищениях в "Седьмой студии" намерено смягчить меру пресечения бывшему директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому с содержания под стражей на домашний арест. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Следствием с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств принято решение изменить обвиняемому Малобродскому меру пресечения с заключения под стражу на более мягкую в виде домашнего ареста", - сказала она.

Соответствующие материалы направлены для рассмотрения в Басманный суд Москвы.

Худрук "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, а также первый генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, экс-гендиректор АНО Юрий Итин и бывшая сотрудница Минкультуры, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум обвиняются в хищении средств, выделенных организации на проект "Платформа".

О задержании бывшего генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского стало известно 20 июня прошлого года.

Ранее экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева дала показания против Кирилла Серебренникова. По ее словам, именно Серебренников и Малобродский якобы разработали план хищения 68 млн рублей и заставляли Масляеву фальсифицировать бухгалтерскую отчетность.