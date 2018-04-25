На Среднем Урале ребенка высадили из автобуса на дорогу, потому что он хотел оплатить проезд монетами в 10 копеек

На Среднем Урале прокуратура проводит проверку после высадки кондуктором ребенка из маршрутного автобуса. Ему не дали проехать, потому что он хотел заплатить за дорогу мелкими деньгами.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, инцидент произошел вечером 19 апреля в Полевском. 11-летний мальчик на остановке возле фермерского магазина по улице Карла Маркса сел в автобус маршрута "13 к", обслуживаемого индивидуальным предпринимателем. Ребенок хотел уехать в северную часть города.

"Со слов его матери, у ребенка с собой были деньги на проезд достоинством "1 рубль", "50 копеек" и "10 копеек" на общую сумму 18 рублей. Стоимость проезда в общественном транспорте Полевского составляет именно 18 рублей. Других денег с собой у несовершеннолетнего не было. Доехав до остановки "Машзавод", кондуктор потребовала от ребенка выйти из автобуса, объяснив ему, что "не собирается пересчитывать его мелочь". Ребенок, не доехав до места назначения, был вынужден выйти на остановку на оживленном участке дороги, а до пешеходной части двигаться по проезжей", - рассказали в прокуратуре.

В ходе проверки у коммерсанта, организовавшего деятельность по перевозке пассажиров на указанном маршруте, будет истребована необходимая документация, касающаяся перевозки людей в общественном транспорте и обучения кондукторов. Как отметили в ведомстве, по закону, банкноты и монеты Банка России обязательны к приему при осуществлении всех видов платежей.

Там заверили, что по результатам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.