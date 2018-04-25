Уполномоченный по правам человека в Югре видит "национальным" омбудсменом представителя КМНС

В думе Югры в рамках доклада уполномоченного по правам человека Натальи Стребиковой обсудили необходимость введения "национального" омбудсмена, передает корреспондент Накануне.RU.

"К примеру, в Якутии – 49%, в Коми – 24% коренных народов. Конечно, невероятно сложно охватить наш регион. Рабочих рук у нас не хватает. Решение проблемы вижу в появлении человека, который бы целенаправленно занимался КМНС, притом сам был бы их представителем", - сказала Стребикова.

Напомним, вопрос о необходимости единого заступника для коренных жителей Югры рассматривался в регионе еще в 2015 г. Инициатором выступает Ассамблея представителей коренных малочисленных народов Севера думы Ханты-Мансийского автономного округа. Однако проект не получил поддержки губернатора Югры и правительства и не был вынесен на заседание окружной думы. Позже он снова сначала появился, а потом исчез из парламентской повестки.