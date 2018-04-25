В Челябинске по факту жестокого убийства хаски возбуждено уголовное дело

В Челябинске по требованию прокуратуры области возбуждено уголовное дело по факту убийства собаки породы хаски на берегу реки Миасс, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 9 апреля. В полици было зарегистрировано сообщение об обнаружении на набережные реки Миасс мужчины, который разделывает собаку.

"После проведения комплекса необходимых проверочных мероприятий в указанном отделе полиции по требованию прокуратуры области возбуждено уголовное дело по части первой статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)", - отметили в ведомстве.